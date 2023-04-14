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Блогер Джейк Пол проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Нейтом Диасом

Бой состоится 5 августа.
14 апреля 2023 19:58
автор: Артур Гичунцев

Популярный блогер Джейк Пол вернется на ринг 5 августа 2023 года. В этот день ему предстоит поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Нейтом Диасом, сообщает DAZN.

По данным источника, поединок будет рассчитан на 8 раундов и пройдет в Далласе (США).

Напомним, Джейк Пол получил широкую популярность в мире смешанных единоборств благодаря победам над легендами UFC: он дважды одолел американца Тайрона Вудли (экс-чемпион в полусреднем весе) и выиграл у бразильца Андерсона Сильвы (бывший чемпион в среднем дивизионе). Кроме того, Пол отправил в нокаут бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Что касается Диаса, то 37-летний боец ушел из UFC осенью 2022 года. За всю карьеру в ММА он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.

источник: «Советский спорт»
Блогер Джейк Пол проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Нейтом Диасом
Бой состоится 5 августа.
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