Блогер Джейк Пол проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Нейтом Диасом

Популярный блогер Джейк Пол вернется на ринг 5 августа 2023 года. В этот день ему предстоит поединок с экс-чемпионом UFC в легком весе Нейтом Диасом, сообщает DAZN.

По данным источника, поединок будет рассчитан на 8 раундов и пройдет в Далласе (США).

Напомним, Джейк Пол получил широкую популярность в мире смешанных единоборств благодаря победам над легендами UFC: он дважды одолел американца Тайрона Вудли (экс-чемпион в полусреднем весе) и выиграл у бразильца Андерсона Сильвы (бывший чемпион в среднем дивизионе). Кроме того, Пол отправил в нокаут бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Что касается Диаса, то 37-летний боец ушел из UFC осенью 2022 года. За всю карьеру в ММА он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.