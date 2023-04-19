Кудряшов объяснил, почему не хочет проводить бой с Исмаиловым

Бывший чемпион мира по версиям WBC Silver и WBA International Дмитрий Кудряшов оценил вероятность своего поединка с российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

По словам боксера, он открыт к переговорам, однако, его не устраивают запросы Исмаилова. Какие конкретно, Кудряшов не уточнил.

«Бой против Маги Исмаилова? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», – сказал боксер.

Следующий бой Дмитрий Кудряшов проведет на турнире Pravda Boxing во Владикавказе, который пройдет 27 апреля, а его соперником станет боец ММА Сэм Шумейкер.

Ранее Кудряшов встречался с чемпионом AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым и одержал победу нокаутом.