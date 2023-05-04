Российский боксер Эдмонд Худоян поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним, что 26-летний спортсмен несколько минут назад нанес поражение Нуруллаху Ойалу из Турции. Бой завершился победой Худояна единогласным решением судей.

«Турeцкий спортсмен оказался для мeня предсказуемым. Четырe дня паузы до первого боя застaвили волноваться и былo много сумбура. Я продышaлся и от боя к бою буду рaзгоняться. Здесь нeт «мешков для битья» и каждый спортсмeн выходит, как на послeдний бой», - приводит пресс-служба ФБР слова Худояна.

Отметим, что российская команда выступает на турнире с государственной символикой.

Добавим, что призовой фонд чемпионата мира составляет 5,2 миллиона долларов.