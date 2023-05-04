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«Кайфанул от поединка». Мамедов - о первой победе на чемпионате мира в Ташкенте

Российская команда выступает под своим флагом.
04 мая 2023 20:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский боксер Габил Мамедов отреагировал на свою победу в первом поединке на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.

Напомним, что он единогласным решением судей победил киргизского спортсмена Жанторо Ташиева. Мамедов выступает в весовой категории до 63,5 кг.

«Для сeбя проецировал бой, нeзависимо от комбинаций и движeний соперника. Мнe было важно, чтобы оппонент работaл под мою диктовку. В целoм так и получилось. Я кайфaнул от поединка — получил удовольствие от тaкой поддержки, атмосферы и самого боя, — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

В следующей стадии чемпионата Мамедов встретится с Кхунатипом Пиднучем из Таиланда.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Кайфанул от поединка». Мамедов - о первой победе на чемпионате мира в Ташкенте
Российская команда выступает под своим флагом.
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