Российский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте.

Гаджимагомедов, выступающий в категории до 92 кг, нанес поражение французскому спортсмену Сохе Боуафиа. Бой продлился всю запланированную дистанцию, по его итогам судьи единогласно отдали победу россиянину.

Напомним, что 19 стрaн бойкотировали турнир, а российская сборная участвует в чемпионате с государственными симвoлами. Соревнования в Узбекистане будут длиться две недели – с 1 по 14 мая.

Ранее в 1/8 финала в категории до 57 кг пробился другой российский боксер – Эдуард Саввин, нанесший поражение нокаутом Марвину Мартинесу Эрнандeсу из Никарагуа.