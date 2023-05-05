Гаджимагомедов прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ по боксу в Ташкенте

Российский боксер, чемпион мира 2018 года Муслим Гаджимагомедов прокомментировал победу в первом поединке чемпионата мира 2023 года над французским спортсменом Сохе Боуафиа.

«Первый бой всегда дается тяжело, тем более я несколько дней ждал выхода на ринг. Мне противостоял хороший соперник, с которым мы уже встречались. И сейчас поединок прошел по моему плану. Моей задачей было раздергивать противника, держать на дистанции, чтобы он больше бил по воздуху, а потом и самому наносить удары», – приводит слова Гаджимагомедова «Матч ТВ».

На стадии 1/8 финала Гаджимагомедов встретится с китайским спортсменом Хань Сюэчжэнем.

Соревнования в Ташкенте завершатся 14 мая.