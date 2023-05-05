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Гаджимагомедов прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ по боксу в Ташкенте

Россиянин начал поход за вторым титулом чемпиона мира.
05 мая 2023 14:11
автор: Александр Кожевников

Российский боксер, чемпион мира 2018 года Муслим Гаджимагомедов прокомментировал победу в первом поединке чемпионата мира 2023 года над французским спортсменом Сохе Боуафиа.

«Первый бой всегда дается тяжело, тем более я несколько дней ждал выхода на ринг. Мне противостоял хороший соперник, с которым мы уже встречались. И сейчас поединок прошел по моему плану. Моей задачей было раздергивать противника, держать на дистанции, чтобы он больше бил по воздуху, а потом и самому наносить удары», – приводит слова Гаджимагомедова «Матч ТВ».

На стадии 1/8 финала Гаджимагомедов встретится с китайским спортсменом Хань Сюэчжэнем.

Соревнования в Ташкенте завершатся 14 мая.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гаджимагомедов прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ по боксу в Ташкенте
Россиянин начал поход за вторым титулом чемпиона мира.
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