Хатаев заявил, что приехал за золотой медалью на свой первый чемпионат мира под конец карьеры

Российский боксер Имам Хатаев поделился впечатлениями от выходу в 1/8 финала чемпионата мира.

Отметим, что спортсмен выступает в весовой категории до 80 кг. В первом раунде Хатаев победил Аржана Исени из Северной Македонии единогласным решением судей.

«У нас цель — финал и золото чемпионата мира. Это мой первый чемпионат мира в карьере, два раза у меня не получалось попасть на турнир. Очень рад, что в конце карьеры получилось приехать. Приятно, что за меня переживают люди со всей страны, и многие прилетели в Ташкент ради меня», — цитирует Хатаева «Матч ТВ».

Добавим, что 9 мая россиянин сразится с Кристианом Пиналесом из Доминиканской Республики.

Сборная России выступает на турнире под своим флагом.