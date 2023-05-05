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Хатаев заявил, что приехал за золотой медалью на свой первый чемпионат мира под конец карьеры

Соревнования проходят в Ташкенте.
05 мая 2023 18:44
автор: Александр Поволоцкий

Российский боксер Имам Хатаев поделился впечатлениями от выходу в 1/8 финала чемпионата мира.

Отметим, что спортсмен выступает в весовой категории до 80 кг. В первом раунде Хатаев победил Аржана Исени из Северной Македонии единогласным решением судей.

«У нас цель — финал и золото чемпионата мира. Это мой первый чемпионат мира в карьере, два раза у меня не получалось попасть на турнир. Очень рад, что в конце карьеры получилось приехать. Приятно, что за меня переживают люди со всей страны, и многие прилетели в Ташкент ради меня», — цитирует Хатаева «Матч ТВ».

Добавим, что 9 мая россиянин сразится с Кристианом Пиналесом из Доминиканской Республики.

Сборная России выступает на турнире под своим флагом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Хатаев заявил, что приехал за золотой медалью на свой первый чемпионат мира под конец карьеры
Соревнования проходят в Ташкенте.
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