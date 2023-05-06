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Идигов одержал досрочную победу и вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Россиянин одержал победу в поединке с представителем Эфиопии.
06 мая 2023 14:20
автор: Александр Евграфов

Российский боксер Тархан Идигов вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте.

Идигов, выступающий в категории до 67 килограмм одержал досрочную победу над представителем Эфиопии Абебе Йелишо. Бой был остановлен в середине третьего раунда.

Ранее в 1/8 финала вышли в весовой категории до 57 кг Эдуард Саввин, в весовой категории до 92 кг Муслим Гаджимагомедов.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: «Советский спорт»
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