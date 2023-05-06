Менеджер Бивола: вариант боя с Бетербиевым будет обсуждаться на зиму

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал о вероятности проведения поединка между его подопечным и другим россиянином – Артуром Бетербиевым.

По словам менеджера, организация боя вновь встанет на повестку дня, однако с прицелом на проведение поединка зимой.

«Сейчас команда Бетербиева выиграла торги, и Артур должен будет провести поединок с обязательным претендентом по версии WBC Каллумом Смитом. Как понимаю, этот бой пройдет в июле‑августе. И уже после… Вариант боя Дмитрия и Артура будет обсуждаться вновь, но уже на зиму. И, на мой взгляд, этот бой будет к тому времени более реализуемым», – приводит слова Корнилова «Матч ТВ».

На счету Бивола 21 победа в профессиональном боксе. В активе Бетербиева 19 побед в 19 боях, причём все они были одержаны досрочно.