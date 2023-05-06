Тищенко – о спорном итоге боя с Нгабу: за что ему победу отдавать? Голову мне подсек и все

Российский боксер Евгений Тищенко прокомментировал свою победу в поединке с Ивом Нгабу на турнире RCC в Екатеринбурге.

Отметим, что бой продлился все десять раундов, по итогу которых победу раздельным решением судей одержал россиянин.

«Я, может, провалил какие-то эпизоды, что-то недоделал, но за что ему отдавать победу? За то, что он поборол меня? Начало я выиграл, середину провалил, все решалось в концовке. Я не думал, что я выиграл или проиграл. Думал, что отдадут ничью. Однако, я был бы больше согласен со своей победой, чем с его. За что ему давать, поборол он меня, голову мне подсек и все. В бою я был сильнее, я считаю так», – сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Сергеем Чиковым.

Напомним, что 31-летний Тищенко выиграл свой 12-й поединок в карьере при одном поражении. На счету 34-летнего Нгабу – 21 победа и два поражения.