Курбанов – о бое за титул чемпиона мира: готов ехать в любую точку мира ради этого

Российский боксер Магомед Курбанов ответил на вопрос о том, готов ли он к поединку за титул чемпиона мира WBA в 1-м среднем весе.

Напомним, что в субботу, 6 мая, 27-летний спортсмен раздельным решением судей победил француза Мишеля Соро в очном поединке на турнире RCC Boxing и стал обязательным претендентом на пояс WBA.

– Мы идем к чемпионству по версии WBA. Там Мадримов сейчас претендент, и если Чарло освобождает титул, мы будем боксировать за вакантный пояс. Если не освобождает, то за временный титул. Я готов в любую точку мира поехать ради этого боя, – сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Сергеем Чиковым.

Отметим, что в своей карьере Курбанов одержал 25 побед. При этом россиянин не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.