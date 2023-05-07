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Сауль Канело Альварес победил Джона Райдера и защитил титулы во втором среднем весе

Для Альвареса эта победа стала 59-й в карьере.
07 мая 2023 08:15
автор: Александр Кожевников

В Мексике состоялся боксерский вечер, организованный промоутерской компанией Matchroom. В главном бою вечера абсолютный чемпион мира во второй среднем весе, местный спортсмен Сауль Канело Альварес встречался с британским боксером Джоном Райдером.

Бой завершился победой мексиканца единогласным решением судей - 120-107, 118-109, 118-109.

Для Альвареса этот бой стал первым с сентября 2022 года, тогда он единогласным решением судей одержал победу в бою с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Райдер до этого в последний раз выходил в ринг в ноябре 2022 года, нокаутировав Зака Паркера и завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.

Благодаря своей победе Альварес сумел провести успешную защиту всех своих титулов.

Для Сауля эта победа стала 59-й на профессиональном ринге при двух поражениях и ещё двух ничейных исходах поединков. Джон Райдер потерпел шестое поражение при 32 победах.

источник: «Советский спорт»
Сауль Канело Альварес победил Джона Райдера и защитил титулы во втором среднем весе
Для Альвареса эта победа стала 59-й в карьере.
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