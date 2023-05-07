Чемпион мира WBA Gold о поражении от Курбанова: все видели, что я выиграл этот бой

Чемпион мира по версии WBA Gold Мишель Соро не признает поражение в поединке с российским боксером Магомедом Курбанов, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«Сегодня я выиграл и все это видели. Я не понимаю решение судей. Магомед хороший боец и сильный парень, но все видели, что я выиграл этот бой. Я не против провести с ним реванш, это можно повторить здесь, в Екатеринбурге. Хороший город, мне понравился», — сказал Соро.

Ранее, в субботу, 6 мая, 27-летний Курбанов раздельным решением судей победил Соро в очном поединке на турнире RCC Boxing и стал обязательным претендентом на пояс WBA.