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Альварес вызвал на реванш Бивола

Первый бой завершился в пользу россиянина.
07 мая 2023 11:01
автор: Александр Кожевников

Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что хочет провести реванш с российским боксером Дмитрием Биволом.

«Все знают, что мы хотим провести реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я так хочу», - приводит слова Канело DAZN.

Напомним, накануне Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером единогласным решением судей.

Для мексиканца этот бой стал первым с сентября 2022 года: тогда он единогласным решением судей одержал победу в бою с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Добавим, что Альварес проиграл Биволу по решению судей – (115-113, 115-113, 115-113). Их бой состоялся 8 мая 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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