Бивол ответил на вызов Альвареса

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вызов со стороны мексиканца, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

«Зачем мне проводить реванш в полутяжелом весе? В чем мой вызов и моя мотивация, если я уже побеждал в этой весовой категории? Я не думаю, что мне нужно переживать о том, кто что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас.

Если Канело хочет победить, то во втором среднем весе у него должно быть больше шансов, потому что это его категория. А я бы хотел, чтобы у меня была мотивация и вызов», – приводит слова Бивола ESPN.

В первом поединке Альварес проиграл Биволу по решению судей – (115-113, 115-113, 115-113). Их бой состоялся 8 мая 2022 года.

Накануне Канело одержал победу над британцем Джоном Райдером единогласным решением судей.