ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бивол ответил на вызов Альвареса

Россиянин считает, что у него нет мотивации проводить реванш в полутяжах.
07 мая 2023 14:36
автор: Александр Кожевников

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вызов со стороны мексиканца, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

«Зачем мне проводить реванш в полутяжелом весе? В чем мой вызов и моя мотивация, если я уже побеждал в этой весовой категории? Я не думаю, что мне нужно переживать о том, кто что думает. Речь о том, чего хотим мы, чего хочет каждый из нас.

Если Канело хочет победить, то во втором среднем весе у него должно быть больше шансов, потому что это его категория. А я бы хотел, чтобы у меня была мотивация и вызов», – приводит слова Бивола ESPN.

В первом поединке Альварес проиграл Биволу по решению судей – (115-113, 115-113, 115-113). Их бой состоялся 8 мая 2022 года.

Накануне Канело одержал победу над британцем Джоном Райдером единогласным решением судей.

источник: ESPN
Бивол ответил на вызов Альвареса
Россиянин считает, что у него нет мотивации проводить реванш в полутяжах.
07.05.2023 14:36
Бокс
автор: Александр Кожевников
Саввин проиграл представителю Индии в 1/8 финала чемпионата мира
Турнир проходит в Ташкенте.
07.05.2023 14:29
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Альварес вызвал на реванш Бивола
Первый бой завершился в пользу россиянина.
07.05.2023 11:01
Бокс
автор: Александр Кожевников
Чемпион мира WBA Gold о поражении от Курбанова: все видели, что я выиграл этот бой
Чемпион мира WBA Gold о поражении от Курбанова: все видели, что я выиграл этот бой
Француз уступил российскому боксеру раздельным решением судей.
07.05.2023 09:16
Бокс
автор: Сергей Чиков
Гвоздик победил нокаутом Болотника
Поединок прошел в мексиканской Гвадалахаре.
07.05.2023 09:14
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Сауль Канело Альварес победил Джона Райдера и защитил титулы во втором среднем весе
Для Альвареса эта победа стала 59-й в карьере.
07.05.2023 08:15
Бокс
автор: Александр Кожевников
Курбанов – о бое за титул чемпиона мира: готов ехать в любую точку мира ради этого
Курбанов – о бое за титул чемпиона мира: готов ехать в любую точку мира ради этого
Россиянин стал обязательным претендентом за пояс WBA в 1-м среднем весе.
06.05.2023 23:45
Бокс
автор: Сергей Чиков
Курбанов стал обязательным претендентом на титул WBA, победив Соро раздельным решением
Курбанов стал обязательным претендентом на титул WBA, победив Соро раздельным решением
Бой прошел в Екатеринбурге.
06.05.2023 22:35
Бокс
автор: Сергей Иванов
Тищенко – о спорном итоге боя с Нгабу: за что ему победу отдавать? Голову мне подсек и все
Тищенко – о спорном итоге боя с Нгабу: за что ему победу отдавать? Голову мне подсек и все
Россиянин победил своего соперника раздельным решением судей.
06.05.2023 21:50
Бокс
автор: Сергей Чиков
Российский олимпийский чемпион Тищенко победил Ива Нгабу на RCC Boxing
Российский олимпийский чемпион Тищенко победил Ива Нгабу на RCC Boxing
Поединок прошел в Екатеринбурге.
06.05.2023 21:33
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика