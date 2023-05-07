«Мы не халявили, теперь все окупается». Сосулин о победе в стартовом матче чемпионата мира

Российский боксер Павел Сосулин, выступающий в весовой категории до 75 кг, прокомментировал победу в стартовом поединке на чемпионате мира в Ташкенте.

«Первый раунд я проспал, а со второго раунда и по ходу третьего раунда уже включился. Восстанавливался очень хорошо, и понимал, что могу прибавлять. Мы прошли хороший этап подготовки на сборах, мы там не халявили, а теперь здесь все окупается. Идем дальше, не сбавляем обороты», - приводит слова россиянина Федерация бокса России.

В 1/16 финала чемпионата мира Сосулин раздельным решением судей победил индийца Сангвана Самита.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.