Российский боксер Двали вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Ташкенте

Российский боксер Дмитрий Двали пробился в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

В стартовом матче первенства мира он победил Заида Альбитара. Бой продолжался три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Следующим соперником российского боксера будет японец Сего Танака.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.