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Российский боксер Двали вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Ташкенте

Он победил своего соперника единогласным решением судей.
08 мая 2023 14:28
автор: Александр Евграфов

Российский боксер Дмитрий Двали пробился в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

В стартовом матче первенства мира он победил Заида Альбитара. Бой продолжался три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Следующим соперником российского боксера будет японец Сего Танака.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: «Советский спорт»
Российский боксер Двали вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Ташкенте
Он победил своего соперника единогласным решением судей.
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