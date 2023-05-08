IBA обвинила федерации бокса США и Чехии в эгоизме и безрассудстве из-за допуска американцев

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением по поводу того, что федерация бокса Чехии (СBA), допустила на турнир американских спортсменов, которые не имеют прав принимать участие в соревнованиях под эгидой организации и вместе с USA Boxing вынудили боксеров зря потратить время и деньги.

Отметим, что в конце апреля американская федерация бокса приняла решение выйти из IBA в знак протеста против допуска россиян до турниров. После этого международная федерация отстранила американских атлетов от соревнований, однако руководство USA Boxing проигнорировало запрет и отправила своих спортсменов и технический персонал в чешский Усти-над-Лабем на турнир «Гран-при».

«Мы вновь видим побочный ущерб, вызванный эгоистичным решением USA Boxing и усиленный безрассудным поведением ČBA. Они создали ситуацию, когда наши спортсмены больше не могут соревноваться в безопасных условиях, вдобавок к потраченным впустую времени, усилиям и финансам», — заявил генеральный секретарь и гендиректор IBA Джордж Йеролимпос.