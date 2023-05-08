ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

IBA обвинила федерации бокса США и Чехии в эгоизме и безрассудстве из-за допуска американцев

Чешская боксерская организация оставила без внимание требование международной и европейской организаций отстранить американских атлетов от турнира «Гран-при».
IBA обвинила федерации бокса США и Чехии в эгоизме и безрассудстве из-за допуска американцев
08 мая 2023 21:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: teamusa.org

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением по поводу того, что федерация бокса Чехии (СBA), допустила на турнир американских спортсменов, которые не имеют прав принимать участие в соревнованиях под эгидой организации и вместе с USA Boxing вынудили боксеров зря потратить время и деньги.

Отметим, что в конце апреля американская федерация бокса приняла решение выйти из IBA в знак протеста против допуска россиян до турниров. После этого международная федерация отстранила американских атлетов от соревнований, однако руководство USA Boxing проигнорировало запрет и отправила своих спортсменов и технический персонал в чешский Усти-над-Лабем на турнир «Гран-при».

«Мы вновь видим побочный ущерб, вызванный эгоистичным решением USA Boxing и усиленный безрассудным поведением ČBA. Они создали ситуацию, когда наши спортсмены больше не могут соревноваться в безопасных условиях, вдобавок к потраченным впустую времени, усилиям и финансам», — заявил генеральный секретарь и гендиректор IBA Джордж Йеролимпос.

IBA обвинила федерации бокса США и Чехии в эгоизме и безрассудстве из-за допуска американцев
IBA обвинила федерации бокса США и Чехии в эгоизме и безрассудстве из-за допуска американцев
Чешская боксерская организация оставила без внимание требование международной и европейской организаций отстранить американских атлетов от турнира «Гран-при».
08.05.2023 21:22
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Российский боксер Двали вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Ташкенте
Он победил своего соперника единогласным решением судей.
08.05.2023 14:28
Бокс
автор: Александр Евграфов
«Мы не халявили, теперь все окупается». Сосулин о победе в стартовом матче чемпионата мира
Российский боксер отметил важность физической подготовки на сборах перед соревнованиями.
07.05.2023 18:48
Бокс
автор: Александр Евграфов
Российский боксер Сосулин вышел в 1/8 финала чемпионата мира
Он победил своего соперника раздельным решением судей.
07.05.2023 18:43
Бокс
автор: Александр Евграфов
Российский боксер Егоров не смог выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Он уступил своему противнику по 1/16 финала раздельным решением судей.
07.05.2023 17:25
Бокс
автор: Александр Евграфов
Бивол ответил на вызов Альвареса
Россиянин считает, что у него нет мотивации проводить реванш в полутяжах.
07.05.2023 14:36
Бокс
автор: Александр Кожевников
Саввин проиграл представителю Индии в 1/8 финала чемпионата мира
Турнир проходит в Ташкенте.
07.05.2023 14:29
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Альварес вызвал на реванш Бивола
Первый бой завершился в пользу россиянина.
07.05.2023 11:01
Бокс
автор: Александр Кожевников
Чемпион мира WBA Gold о поражении от Курбанова: все видели, что я выиграл этот бой
Чемпион мира WBA Gold о поражении от Курбанова: все видели, что я выиграл этот бой
Француз уступил российскому боксеру раздельным решением судей.
07.05.2023 09:16
Бокс
автор: Сергей Чиков
Гвоздик победил нокаутом Болотника
Поединок прошел в мексиканской Гвадалахаре.
07.05.2023 09:14
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика