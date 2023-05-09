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Поветкин поздравил ветеранов с Днем Победы

Главный Парад Победы в эти минуты проходит на Красной площади.
09 мая 2023 10:25
автор: Александр Кожевников

Российский боксер Александр Поветкин поздравил ветеранов с Днем Победы.

«Поздравляю всех с Днем Победы, желаю здоровья, добра. Путь люди помнят, знают, что были великие войны. Наши, советские люди победили фашизм и не дали ему распространиться. Спасибо!», - приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, что 9 мая 2023 года отмечается 78 я годовщина Победы в ВОВ.

Поветкин не выступал на профессиональном ринге с 2021 года. В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры, однако не исключал, что может вернуться на ринг в будущем.

Всего на счету Поветкина 40 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 37 побед и трижды потерпел поражение.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Поветкин поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный Парад Победы в эти минуты проходит на Красной площади.
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