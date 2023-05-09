Свиридченков вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг, в котором встречались россиянин Игорь Свиридченков и представитель Туркменистана Байрамдур Нурмухаммедов.

Победу по итогам поединка отпраздновал российский боец, оформив тем самым себе путевку в четвертьфинал соревнований.

Напомним, по решению Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсмены выступают на турнире с национальной атрибутикой.

Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.