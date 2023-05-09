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Свиридченков вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

В 1/8 финала россиянин оказался сильнее Байрамдура Нурмухаммедова.
09 мая 2023 14:17
автор: Александр Кожевников

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг, в котором встречались россиянин Игорь Свиридченков и представитель Туркменистана Байрамдур Нурмухаммедов.

Победу по итогам поединка отпраздновал российский боец, оформив тем самым себе путевку в четвертьфинал соревнований.

Напомним, по решению Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсмены выступают на турнире с национальной атрибутикой.

Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.

источник: «Советский спорт»
Свиридченков вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
В 1/8 финала россиянин оказался сильнее Байрамдура Нурмухаммедова.
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