Игорь Свиридченков: для меня большая честь боксировать 9 мая и победить

Российский боксер Игорь Свиридченков прокомментировал победу в бою с Байрамдуром Нурмухаммедовым в рамках 1/8 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг.

«Был очень тяжёлый поединок, я плохо размялся – было мало времени. Я очень старался и выполнял установку тренера, загадывали как он будет работать. Но не ожидал, что он будет действовать вторым номером. Все получилось хорошо. Для меня большая честь боксировать 9 мая и победить. Мне удалось принести победу», – приводит слова Свиридченкова «Матч ТВ».

В четвертьфинале чемпионата мира Свиридченков встретится с двукратным чемпионом Азии Саиджамшидом Джафаровым из Узбекистана.

Напомним, по решению Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсмены выступают на турнире с национальной атрибутикой.