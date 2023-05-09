«Цирк и ограбление». Промоутер Мишеля Соро недоволен организацией боя с Курбановым

Йохан Зоуи, промоутер французского боксера Мишеля Соро, остался недоволен проведением боя своего подопечного с Магомедом Курбановым.

Зоуи заявил, что Курбанов пытался схитрить на взвешивании, а результат боя назвал «ограблением».

Российский боец одержал победу раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112).

«В России все было цирком. В том числе несправедливое поражение. Чтобы получить нейтральный состав судей, я попросил, чтобы на карту был поставлен международный титул, однако мировые федерации отказались из-за ситуации с Россией. Но я смог навязать организаторам нейтральное жюри.

Уже по взвешиванию было видно, как всё плохо. Бой проходил в полусреднем весе, однако Курбанов не смог сделать вес. Он взвешивался голым, тренер держал перед ним полотенце. А Курбанов пытался схитрить, опираясь на руку своего тренера, что доказывают фото и видео. Я согласился, что бой все равно состоится, с финансовой компенсацией для Мишеля, которая была предоставлена.

Я просил провести второе взвешивание в субботу в 10 утра, он должен был показать вес не больше 75 кг. Он показал на весах 75,7 кг. Я снова потребовал материальную компенсацию, снова получил. Когда вы соглашаетесь на бой за границей, вы знаете, что могут быть спорные решения. Я понимаю это, это был мой седьмой бой в другой стране. Но когда вы выигрываете восемь или десять раундов из 12, но победу отдают не вам, это ограбление», – приводит слова Йохана Зоуи L'Equipe.