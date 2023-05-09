Российский боксер Двали вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Ташкенте

Российский боксер Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, пробился в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

В поединке 1/8 финала он победил японца Сего Танаку. Бой продолжался три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Немного грязновато было, много было возни, сделал много работы, которую должен был. Третий раунд хорошо получился, мен сказали, что я выигрываю, и особо рубиться не было задчаи. До этого мы посмотрели бой японца, он боксировал не помню с кем, показал жесткий бой. Мы видели, как он бьет по печени, была задача бить накоротке, это была наработка до боя, что и было сделано», - цитирует Двали Федерация бокса России.

Следующим соперником российского боксера будет победитель боя между киргизским боксером Санжаром Сейдекматовым и зимбавивйским спортсменом Хиллари Джоэлем.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.