Идигов стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Ташкенте

Российский боксер Тархан Идигов, выступающий в весовой категории до 67 кг, стал четвертьфиналистом чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

В поединке 1/8 финала он победил представителя Азербайджана Наби Искандарова. Бой продолжался три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Следующим соперником российского боксера будет победитель боя между грузинским боксером Лашей Гурули и ганским спортсменом Алфредом Котеем.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.