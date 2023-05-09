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Идигов стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Ташкенте

Он победил своего соперника раздельным решением судей
09 мая 2023 17:57
автор: Александр Евграфов

Российский боксер Тархан Идигов, выступающий в весовой категории до 67 кг, стал четвертьфиналистом чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

В поединке 1/8 финала он победил представителя Азербайджана Наби Искандарова. Бой продолжался три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Следующим соперником российского боксера будет победитель боя между грузинским боксером Лашей Гурули и ганским спортсменом Алфредом Котеем.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: «Советский спорт»
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