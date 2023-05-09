Хатаев стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Ташкенте

Российский боксер Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, вышел в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Ташкенте.

В 1/8 финала он победил в трехраундовом бою доминиканца Кристиана Пиналеса. Судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.

За путевку в полуфинал Хатаев поборется с Алексеем Алферовым из Беларуси.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.