Тим Цзю назвал своего следующего соперника

Австралийский боксер Тимофей Цзю рассказал о своем следующем сопернике. Поединок за временный титул WBO в первом среднем весе пройдет 18 июня в Голд-Кост.

«Я никого не боюсь и готов боксировать с кем угодно. Окампо - это отличная проверка для меня, так как он проигрывал только топовым соперникам в боях за титулы», - приводит слова спортсмена российского происхождения MyScore.club.

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с экс-чемпионом мира американцем Тони Харрисоном. Тимофей победил техническим нокаутом.