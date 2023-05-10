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Тим Цзю назвал своего следующего соперника

Поединок состоится 18 июня.
Тим Цзю назвал своего следующего соперника
10 мая 2023 12:08
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Австралийский боксер Тимофей Цзю рассказал о своем следующем сопернике. Поединок за временный титул WBO в первом среднем весе пройдет 18 июня в Голд-Кост.

«Я никого не боюсь и готов боксировать с кем угодно. Окампо - это отличная проверка для меня, так как он проигрывал только топовым соперникам в боях за титулы», - приводит слова спортсмена российского происхождения MyScore.club.

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с экс-чемпионом мира американцем Тони Харрисоном. Тимофей победил техническим нокаутом.

Тим Цзю назвал своего следующего соперника
Тим Цзю назвал своего следующего соперника
Поединок состоится 18 июня.
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