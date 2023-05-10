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Рой Джонс: Фьюри и Усик в топе, а Джошуа и Уайлдер на ступеньку ниже

Лучшие так и не смогли договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
10 мая 2023 14:27
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс‑младший высказался о текущей ситуации в тяжелом весе. По словам Джонса, в настоящий момент Тайсон Фьюри и Александр Усик превосходят других соперников.

«В тяжелом весе непростая ситуация. Тайсона Фьюри еще никому не удалось победить, и сейчас я бы сказал, что только Усик может это сделать. У Уайлдера более сильный удар, но у Фьюри и Усика выше интеллект. При этом Фьюри еще и очень большой, так что это дает ему преимущество. Поэтому Фьюри и Усик сейчас в топе, а Джошуа, Уайлдер и китайский боксер Жилей Жанг стоят на ступеньку ниже», - приводит слова Джонса «Матч ТВ».

В настоящий момент Александр Усик владеет чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри – поясом по версии WBC. Боксеры не смогли достичь договоренности о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Ожидается, что следующим соперником Фьюри может стать мексиканский спортсмен Энди Руис.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Рой Джонс: Фьюри и Усик в топе, а Джошуа и Уайлдер на ступеньку ниже
Лучшие так и не смогли договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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