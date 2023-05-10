Имам Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/4 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 80 кг, в котором встречались россиянин Имам Хатаев и представитель Беларуси Алексей Алферов.

Победу по итогам поединка отпраздновал российский боец, оформив тем самым себе путевку в полуфинал соревнований.

Напомним, по решению Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсмены выступают на турнире с национальной атрибутикой.

Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.

Ранее Игорь Свиридченков на той же стадии соревнований уступил Байрамдуру Нурмухамедову из Узбекистана и завершил выступление на турнире.