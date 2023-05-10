Российский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте.

Гаджимагомедов, выступающий в категории до 92 кг, нанес поражение бразильскому спортсмену Машадо Кено. Бой продлился всю запланированную дистанцию, по его итогам судьи раздельным решением отдали победу россиянину.

Напомним, что 19 стрaн бойкотировали турнир, а российская сборная участвует в чемпионате с государственными симвoлами. Соревнования в Узбекистане будут длиться две недели – с 1 по 14 мая.

Ранее в полуфинал турнира пробился россиянин Имам Хатаев.

Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.