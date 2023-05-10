Худоян стал полуфиналистом чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Российский боксер, выступающий в весовой категории до 48 килограмм, Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

В четвертьфинале он победил единогласным решением судей представителя Тайланда Юрачаи Вуттичаи.

«Опасения были, скажу боксировал на реакциях страха своего, слава Богу, все сложилось. Соперник достойный, финалист прошлого чемпионата мира в Белграде. Надо было реально выглядеть на голову сильнее, спасибо тренерам, дали установку, я старался держаться рядом, рядом. Я подвижный, я старался вытащить на себя и контратаковать», - цитирует Худояна Федерация бокса России.

В полуфинале четырехкратный чемпион России встретится с боксером из Казахстана Санжаром Ташкенбаем.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.