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Двали вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте

В четвертьфинальном поединке он победил представителя Киргизии Санжара Сейдекматова.
10 мая 2023 17:11
автор: Александр Евграфов

Российский боксер Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. В четвертьфинальном поединке он победил представителя Киргизии Санжара Сейдекматова.

«У меня было очень много ошибок. Соперник оказался серьезным. Мы немного его недооценили. Но мы настраивались как на сильного, но не ожидали такого напора. Почему-то мне дали предупреждение, что я головой лезу, но вы видите мое лицо. Но будем работать дальше, восстанавливаться, мы идем за золотом», - цитирует Двали Федерация бокса России.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: «Советский спорт»
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