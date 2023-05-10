ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский боксер Шумков стал полуфиналистом чемпионата мира в Ташкенте

Боксер, выступающий в весовой категории до 60 кг, одержал победу раздельным решением судей.
10 мая 2023 17:46
автор: Александр Евграфов

Российский боксер Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. В четвертьфинальном поединке он победил представителя Узбеистана Мужибилло Турсунова.

«В первом раунде получилось попасть, начал добивать, он ушел. Я много сил отдал на это. В том раунде по своей вине и по вине рефери, он мне сказал «стоп», я остановился, думал, что будет замечание, опустил руки и пропустил четыре удара. Второй раунд чуть-чуть подвигался, а в третьем отдал все силы, чтобы победить. Трибуны кричат в пользу соперника – это мотивировало еще сильнее побить его, чтобы доказать, что Россия лучшая», - приводит слова боксера после боя Федерация бокса России.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: Федерация бокса России
Российский боксер Шумков стал полуфиналистом чемпионата мира в Ташкенте
Боксер, выступающий в весовой категории до 60 кг, одержал победу раздельным решением судей.
10.05.2023 17:46
Бокс
автор: Александр Евграфов
Двали вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте
В четвертьфинальном поединке он победил представителя Киргизии Санжара Сейдекматова.
10.05.2023 17:11
Бокс
автор: Александр Евграфов
Худоян стал полуфиналистом чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Он победил своего соперника единогласным решением судей
10.05.2023 16:47
Бокс
автор: Александр Евграфов
Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу
Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу
Россиянин раздельным решением победил бразильца Машадо Кено.
10.05.2023 15:26
Бокс
автор: Александр Кожевников
Имам Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Имам Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
В 1/4 финала россиянин оказался сильнее Алексея Алферова.
10.05.2023 15:04
Бокс
автор: Александр Кожевников
Рой Джонс: Фьюри и Усик в топе, а Джошуа и Уайлдер на ступеньку ниже
Лучшие так и не смогли договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
10.05.2023 14:27
Бокс
автор: Александр Кожевников
Тим Цзю назвал своего следующего соперника
Тим Цзю назвал своего следующего соперника
Поединок состоится 18 июня.
10.05.2023 12:08
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Хатаев стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Ташкенте
Россиянин победил соперника единогласным решением судей.
09.05.2023 20:24
Бокс
автор: Александр Евграфов
Сосулин не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Ташкенте
Российский боксер уступил представителю Франции.
09.05.2023 19:52
Бокс
автор: Александр Евграфов
Идигов стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Ташкенте
Он победил своего соперника раздельным решением судей
09.05.2023 17:57
Бокс
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика