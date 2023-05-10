Российский боксер Шумков стал полуфиналистом чемпионата мира в Ташкенте

Российский боксер Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. В четвертьфинальном поединке он победил представителя Узбеистана Мужибилло Турсунова.

«В первом раунде получилось попасть, начал добивать, он ушел. Я много сил отдал на это. В том раунде по своей вине и по вине рефери, он мне сказал «стоп», я остановился, думал, что будет замечание, опустил руки и пропустил четыре удара. Второй раунд чуть-чуть подвигался, а в третьем отдал все силы, чтобы победить. Трибуны кричат в пользу соперника – это мотивировало еще сильнее побить его, чтобы доказать, что Россия лучшая», - приводит слова боксера после боя Федерация бокса России.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.