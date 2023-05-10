Россиянин Идигов не смог выйти в полуфинал на чемпионате мира в Ташкенте

Российский боксер Тархан Идигов, выступающий в весовой категории до 67 кг, выбыл из борьбы на чемпионате мира в Ташкенте.

В четвертьфинальном матче он проиграл бронзовому призеру чемпионата мира‑2021, вице‑чемпиону Европы‑2022 Лаше Гурули. Победа грузинскому боксеру была отдана единогласным решением судей.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.