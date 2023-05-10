Атаев вышел полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Российский боксер Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, победил в четвертьфинальном поединке раздельным решением судей иорданца Аделя Алхиндави.

Ранее в полуфиналы чемпионата мира в своих весовых категориях вышли россияне Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов, Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали и Всеволод Шумков.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.