Филиппинский боксер победил соперника и скончался в больнице спустя четыре дня после боя

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался от полученных травм во время боя против соотечественника Джейсона Факуларина, сообщила пресс-служба Филиппинского совета по играм и развлечениям.

Эгано победил своего соперника в восьмираундовом поединке единогласным решением судей. Однако во время объявления результата ему стало плохо, он потерял сознание и был госпитализирован.

В среду стало известно, что врачам не удалось спасти 22-летнего спортсмена. Всего в карьере Эгано было восемь боев на профессиональном ринге, в семи из которых он победил, причем три раза нокаутом.