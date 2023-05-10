«Шесть боксеров в полуфинале». Главный тренер сборной России о выступлении на чемпионате мира

Российские боксеры не намерены довольствоваться лишь выходом в полуфинал чемпионата мира, заявил главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

«День был очень сложный, но шесть боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира. Надо еще потрудиться, чтобы в пятницу у нас получилось хорошо выступить. Шесть человек гарантировали себе медали — это неплохо, но не будем останавливаться на этом», - цитирует тренера команды «Матч ТВ».

По словам Фархутдинова, всем спортсменам по силам выйти в финал и побороться за главные награды мирового первенства, проходящего в Ташкенте.

В среду в полуфинал мирового первенства в своих категориях вышли шесть российских боксеров: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Имам Хатаев (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

Игорь Свиридченков (до 71 кг) и Тархан Идигов (до 67 кг) уступили в своих четвертьфинальных поединках.

Призовой фонд соревнований составляет 5,2 млн долларов. Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры - по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч.

Полуфинальные поединки пройдут 12 мая, финалы – 14 мая. Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.