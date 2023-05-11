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Промоутер Фьюри оценил вероятность боя против Усика в декабре 2023 года

Боб Арум поделился интересной информацией.
11 мая 2023 12:16
автор: Артур Гичунцев

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик могут провести бой в Саудовской Аравии. Об этом заявил промоутер Фьюри, Боб Арум.

По словам менеджера, в эти дни стороны обсуждают условия вероятной сделки.

«У нас с ними идут интересные переговоры. Речь идет о бое Усика и Фьюри в декабре? Да, все верно», – сказал Арум в интервью RingSide Reporter.

Напомним, Фьюри и Усик должны были подраться в апреле, однако, бой не состоялся, так как украинец вышел из переговоров. Позже боксер заявил, что его не устроили финансовые требования Фьюри, который хотел получить большую часть от суммы, вырученной с поединка.

источник: «Советский спорт»
Промоутер Фьюри оценил вероятность боя против Усика в декабре 2023 года
Боб Арум поделился интересной информацией.
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