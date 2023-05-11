Тренер Бивола считает, что Альварес может завершить карьеру в случае поражения в матче-реванше

Тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола высказался о потенциальном реванше со стороны мексиканца Сауля Альвареса.

Напомним, что в мае прошлого года 32-летний россиянином единогласным решением судей победил Канело и нанес ему второе поражение в карьере.

Отметим, что Альварес намерен воспользоваться опцией в контракте, по поводу реванша.

«При осечке что в категории до 76 кг, что в 79 кг Канело потеряет столько, что можно завязывать с боксом. Может он и не готов к этому. Он в реванше очень много ставит на кон. Очередной проигрыш Диме будет свидетельствовать о закате карьеры.Мы будем стараться выиграть, причем еще убедительнее, чем в первом бое», - цитирует «Матч ТВ» Геннадия Машьянова.

Добавим, что в активе Дмитрия 21 победа на профессиональном ринге.