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В RCC готовы провести реванш между Курбановым и Соро

Поединок может пройти осенью.
12 мая 2023 10:03
автор: Сергей Чиков

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что Магомед Курбанов и Мишель Соро могут провести реванш уже в следующем поединке.

«Мы выступили с предложением провести реванш между Курбановым и Соро в России осенью этого года. Поединок получился достаточно близким, явного фаворита судьи определить не смогли, и решение было неоднозначным. Реванш выглядит логичным. Курбанов уже дал согласие, сейчас мы ждем решение от французской стороны», — сказал Титов.

Напомним, что бой Магомеда Курбанова и Мишеля Соро состоялся 6 мая в Екатеринбурге и закончился победой российского боксера раздельным решением судей.

источник: «Советский спорт»
В RCC готовы провести реванш между Курбановым и Соро
Поединок может пройти осенью.
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