ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россиянин Худоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу

В полуфинале Худоян уступил Санжару Ташкенбаю.
Россиянин Худоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу
12 мая 2023 12:53
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/2 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг, в котором встречались россиянин Эдмонд Худоян и представитель Казахстана Санжар Ташкенбай.

Победу по итогам поединка отпраздновал казахстанский боец, оформив тем самым себе путевку в финал соревнований. Худоян, проиграв полуфинальный бой, завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

Напомним, призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.

К слову, турнир в Узбекистане продлится до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в нем участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.

источник: «Советский спорт»
Россиянин Худоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу
Россиянин Худоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу
В полуфинале Худоян уступил Санжару Ташкенбаю.
12.05.2023 12:53
Бокс
автор: Александр Кожевников
В RCC готовы провести реванш между Курбановым и Соро
Поединок может пройти осенью.
12.05.2023 10:03
Бокс
автор: Никита Плохих
Тренер Бивола считает, что Альварес может завершить карьеру в случае поражения в матче-реванше
Россиянин является непобежденным боксером.
11.05.2023 15:44
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Промоутер Фьюри оценил вероятность боя против Усика в декабре 2023 года
Боб Арум поделился интересной информацией.
11.05.2023 12:16
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Шесть боксеров в полуфинале». Главный тренер сборной России о выступлении на чемпионате мира
По словам тренера, команда не намерена довольствоваться лишь полуфиналами.
10.05.2023 21:59
Бокс
автор: Александр Евграфов
Филиппинский боксер победил соперника и скончался в больнице спустя четыре дня после боя
Врачам не удалось спасти спортсмена на счету которого в карьере было восемь боев.
10.05.2023 21:41
Бокс
автор: Александр Евграфов
Атаев вышел полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Россиянин победил раздельным решением судей.
10.05.2023 19:58
Бокс
автор: Александр Евграфов
Россиянин Идигов не смог выйти в полуфинал на чемпионате мира в Ташкенте
Российский боксер проиграл сопернику единогласным решением судей.
10.05.2023 18:28
Бокс
автор: Александр Евграфов
Российский боксер Шумков стал полуфиналистом чемпионата мира в Ташкенте
Российский боксер Шумков стал полуфиналистом чемпионата мира в Ташкенте
Боксер, выступающий в весовой категории до 60 кг, одержал победу раздельным решением судей.
10.05.2023 17:46
Бокс
автор: Александр Евграфов
Двали вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ташкенте
В четвертьфинальном поединке он победил представителя Киргизии Санжара Сейдекматова.
10.05.2023 17:11
Бокс
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика