Россиянин Худоян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/2 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг, в котором встречались россиянин Эдмонд Худоян и представитель Казахстана Санжар Ташкенбай.

Победу по итогам поединка отпраздновал казахстанский боец, оформив тем самым себе путевку в финал соревнований. Худоян, проиграв полуфинальный бой, завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

Напомним, призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.

К слову, турнир в Узбекистане продлится до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в нем участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.