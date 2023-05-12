Всеволод Шумков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой 1/2 финала мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 60 кг, в котором встречались россиянин Всеволод Шумков и представитель Франции Софьян Умиа.

Победу по итогам поединка отпраздновал французский боец, оформив тем самым себе путевку в финал соревнований. Шумков, проиграв полуфинальный бой, завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн.

Соревнования в Узбекистане продлятся до 14 мая. Российские и белорусские боксеры принимают в них участие под своей национальной символикой. Из-за этого 19 стран бойкотировали турнир.