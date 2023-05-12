Имам Хатаев проиграл Нурбеку Оралбаю и не смог выйти в финал чемпионата мира по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) прошел полуфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 80 кг, в котором встречались российский атлет Имам Хатаев и казахстанский боксер Нурбек Оралбай.

В результате проведенного боя победу одержал представитель Казахстана и пробился в финал турнира.

Российский боец выбыл из розыгрыша мирового первенства, став бронзовым призером чемпионата мира.

Добавим, что боксерский турнир в Ташкенте продлится с 1 по 14 мая. Российские спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях, выступают с национальной атрибутикой.