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Имам Хатаев проиграл Нурбеку Оралбаю и не смог выйти в финал чемпионата мира по боксу

28-летний россиянин завоевал бронзу на соревнованиях в Ташкенте.  
12 мая 2023 19:05
автор: Глеб Шевяков

В Ташкенте (Узбекистан) прошел полуфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 80 кг, в котором встречались российский атлет Имам Хатаев и казахстанский боксер Нурбек Оралбай.

В результате проведенного боя победу одержал представитель Казахстана и пробился в финал турнира.

Российский боец выбыл из розыгрыша мирового первенства, став бронзовым призером чемпионата мира.

Добавим, что боксерский турнир в Ташкенте продлится с 1 по 14 мая. Российские спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях, выступают с национальной атрибутикой.

источник: «Советский спорт»
Имам Хатаев проиграл Нурбеку Оралбаю и не смог выйти в финал чемпионата мира по боксу
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