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Григорий Дрозд поделился ожиданиями от финалов ЧМ по боксу с участием россиян

Сразу два российских боксера посоперничают за золотые медали.
14 мая 2023 13:31
автор: Александр Кожевников

Российский спортивный функционер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боев Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на чемпионате мира по боксу.

«Муслим, уверен, должен безоговорочно побеждать. Зрелый, с опытом, серебряный призёр Олимпийских игр. Всех знает, всё знает. Сила есть, опыт есть. Хороший сам, с данными. Я уверен, что сегодня у Муслима не должно быть больших трудностей.

Атаев – красавчик. Прошёл всех с запасом. Очень ждём два золота за сегодняшний день», - приводит слова Дрозда «Чемпионат».

Финальные поединки с участием Атаева и Гаджимагомедова состоятся сегодня, 14 мая. Первым в ринг выйдет Атаев. Он встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019 выступающим за Азербайджан кубинцем Лореном Альфонсо.

Бой Гаджимагомедова состоится сразу после поединка Атаева. Российскому спортсмену будет противостоять серебряный призёр чемпионата мира‑2021 и чемпион Европы‑2022 итальянец Аззис Аббес Мухийдин.

источник: Чемпионат.com
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