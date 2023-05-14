Григорий Дрозд поделился ожиданиями от финалов ЧМ по боксу с участием россиян

Российский спортивный функционер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боев Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на чемпионате мира по боксу.

«Муслим, уверен, должен безоговорочно побеждать. Зрелый, с опытом, серебряный призёр Олимпийских игр. Всех знает, всё знает. Сила есть, опыт есть. Хороший сам, с данными. Я уверен, что сегодня у Муслима не должно быть больших трудностей.

Атаев – красавчик. Прошёл всех с запасом. Очень ждём два золота за сегодняшний день», - приводит слова Дрозда «Чемпионат».

Финальные поединки с участием Атаева и Гаджимагомедова состоятся сегодня, 14 мая. Первым в ринг выйдет Атаев. Он встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019 выступающим за Азербайджан кубинцем Лореном Альфонсо.

Бой Гаджимагомедова состоится сразу после поединка Атаева. Российскому спортсмену будет противостоять серебряный призёр чемпионата мира‑2021 и чемпион Европы‑2022 итальянец Аззис Аббес Мухийдин.