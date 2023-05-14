Алексей Тищенко: хорошо, что в финале ЧМ наши ребята боксируют не с представителями Узбекистана

Олимпийский чемпион, российский боксер Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боев Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на чемпионате мира по боксу.

«Судейство всегда не совсем однозначное. Бокс – субъективный вид спорта. Зачастую бывает, что судьи немножко помогают местным боксёрам. Здесь боксёры хорошего уровня, помочь им не так сложно. Спорные решения бывают. Радует, что в финале наши ребята боксируют не с местными боксёрами. Скорее всего, всё будет максимально объективно», - приводит слова Тищенко «Чемпионат».

Финальные поединки с участием Атаева и Гаджимагомедова состоятся сегодня, 14 мая. Первым в ринг выйдет Атаев. Он встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019 выступающим за Азербайджан кубинцем Лореном Альфонсо.

Бой Гаджимагомедова состоится сразу после поединка Атаева. Российскому спортсмену будет противостоять серебряный призёр чемпионата мира‑2021 и чемпион Европы‑2022 итальянец Аззис Аббес Мухийдин.