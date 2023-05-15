Отец Фьюри назвал имя единственного боксера, с которым хочет подраться его сын

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри назвал единственный бой, который хочет провести его сын.

Напомним, что представители британского боксера на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон сам решает, что ему делать. Для сына есть только один бой, и это должен быть поединок против кролика из Украины Усика. Он сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы побольше заработать», — цитирует Джона Фьюри Boxing King Media.

Отметим, что переговоры Фьюри с чемпионом WBA, IBF и WBO пока ни к чему не привели. Боксеры должны были подраться в апреле, однако, бой не состоялся, так как украинец вышел из переговоров. Позже боксер заявил, что его не устроили финансовые требования Фьюри, который хотел получить большую часть от суммы, вырученной с поединка.