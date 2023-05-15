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Глава тренерского совета сборной России Кравцов оценил выступление команды на ЧМ в Ташкенте

Россияне выступали над турнире под флагом своего государства.
15 мая 2023 11:15
автор: Александр Поволоцкий

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов считает выступление команды на чемпионате мира в Узбекистане удовлетворительным.

Напомним, что спортсмены из РФ завоевали на турнире две золотые и четыре бронзовые медали. В общем зачете сборная России стала третьей.

«Результат у нашей команды удовлетворительный, но, если говорить про будущие Олимпийские игры, то есть вопросы. В олимпийских весах у нас только золото Муслима Гаджимагомедова и бронза Имама Хатаева. В остальных весах, которые есть на ОИ, восьмое место у Игоря Свиридченкова, остальные парни посыпались ещё до четвертьфинала», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Отметим, что победителями чемпионата мира стали Шарапутдин Атаев (86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (92 кг).

источник: Чемпионат.com
Глава тренерского совета сборной России Кравцов оценил выступление команды на ЧМ в Ташкенте
Россияне выступали над турнире под флагом своего государства.
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