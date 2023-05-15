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Российские боксеры приглашены на отбор к Олимпийским играм 2024 года

Соревнования пройдут в Париже летом следующего года. 
Российские боксеры приглашены на отбор к Олимпийским играм 2024 года
15 мая 2023 15:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российских спортсменов пригласили принять участие в квалификационных турнирах по боксу на Олимпийские Игры 2024 года.

«Приглашения присылают. К примеру, Альберту Батыргазиеву прислали для выступления в весовой категории 57 кг, на Всеволода Шумкова прислали. Мне кажется, что прислали и на того же Муслима Гаджимагомедова. Их присылают для участия в отборочных поединках», – приводит слова председателя тренерского совета Федерации бокса России Эдуарда Кравцова ТАСС.

Председатель также сообщил, что национальная команда ожидает решения об участии сборной в Азиатских играх.

Добавим, что ранее российские атлеты выступили на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. В копилке России оказались две золотые и четыре бронзовые медали, сборная заняла третью строчку в общем зачете.

Олимпийские игры-2024 планируется провести в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: ТАСС
Российские боксеры приглашены на отбор к Олимпийским играм 2024 года
Российские боксеры приглашены на отбор к Олимпийским играм 2024 года
Соревнования пройдут в Париже летом следующего года. 
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