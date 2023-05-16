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Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионов мира по боксу

Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
16 мая 2023 11:50
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин поздравил боксеров Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Узбекистане, сообщает сайт главы государства.

«Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьезными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на «отлично» справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета», - говорится в телеграмме Атаеву, победившему в весовой категории до 86 кг.

«Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам – любителям бокса», - отмечается в телеграмме Гаджимагомедову, первенствовавшему в весовой категории до 92 кг.

Глава государства также отметил, что целеустремленность и упорство Гаджимагомедова помогли ему добиться успеха и второй раз завоевать чемпионский титул.

Бронзовые медали чемпионата в Ташкенте завоевали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Имам Хатаев (до 80 кг).

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила российским спортсменам участвовать со своей национальной символикой, а в честь побед россиян в финалах звучал гимн России. Из-за этого 19 стран бойкотировали первенство мира в Ташкенте.

источник: Официальный сайт Президента России
Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионов мира по боксу
Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
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