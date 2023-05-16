Российским чемпионам мира по боксу подарили по барану

Российским чемпионам мира по боксу Шарапутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову в Каспийске подарили по барану, сообщает РИА Новости.

По данным источника, спортсмены посетили XXIII Российскую выставку племенных овец и коз в Каспийске. Организаторы поздравили боксеров, вручили им почетные грамоты и подарили по племенному барану.

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира по боксу уроженцы Дагестана Шарапутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов выиграли золотые медали в весовых категориях до 86 и до 92 килограмм соответственно.

Ранее спортсменов с победой поздравил Президент России Владимир Путин.