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Стал известен возможный соперник Усика, в случае срыва боя украинца с Дюбуа

Минимальная ставка для получения прав на бой составит 1 млн долларов.
16 мая 2023 18:10
автор: Александр Поволоцкий

WBA назначила дату официальных промоутерских торгов по возможному поединку между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Как сообщает инсайдера Дэна Рафаэля в соцсети, мероприятие пройдет 25 мая. Отмечается, что поединок может не состояться из-за травмы Дюбуа. Его может заменить бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

«WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — написал Рафаэль.

Добавим, что в настоящий момент Усик владеет чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF.

Украинец не знает поражений на профессиональном ринге, у него 20 выигранных боев. В активе Дюбуа 19 побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Стал известен возможный соперник Усика, в случае срыва боя украинца с Дюбуа
Минимальная ставка для получения прав на бой составит 1 млн долларов.
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